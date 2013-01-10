卜拉希米称阿萨德不能进入过渡政府

路透开罗1月10日(记者 Emad Omar) - 叙利亚国际和平特使卜拉希米(Lakhdar Brahimi)周三表示，主要国家去年达成的和平计划中提出成立过渡政府，但认为阿萨德不能进入该过渡政府。

卜拉希米在开罗接受路透采访时表示：“他当然不会是过渡政府中的一员。”这是他首次明确对阿萨德的未来表态。

他重申，去年在日内瓦达成的和平计划依然是“叙利亚危机解决方案的基础”。

他说：“没有军事解决方案。解决方案不应该拖到2014年，应该就在2013年。”

他称阿萨德本周发表的演讲“狭隘”而“强硬”，并表示，阿萨德因将某些党派排除出其所提议的结束叙利亚冲突会谈而缩小了其倡议范围。

卜拉希米称，他周四将前往日内瓦与俄罗斯副外长波格丹诺夫(Mikhail Bogdanov)和美国副国务卿威廉·伯恩斯(William Burns)进行会晤。会谈将讨论如何实施日内瓦计划。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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