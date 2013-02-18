普拉希米呼吁叙政府代表与反对派在联合国办事机构举行会谈

路透开罗2月17日 - 联合国叙利亚问题特使普拉希米周日呼吁，叙利亚反对派与政府方面“可接受的代表”进行谈判，寻求以政治方式解决叙利亚危机。

普拉希米在开罗阿盟总部的会后表示，谈判可以在联合国办事机构举行。他没有说明具体地点。

叙利亚反对派全国联盟领导人哈提卜（Moaz Alkhatib）提出，愿意与阿萨德的副手Farouq al-Shara就政治过渡方案举行会谈，方案将包括允许阿萨德安全流亡。

普拉希米指出，“哈提卜的提议为谈判打开了大门，并挑战叙利亚政府能否践行其准备谈判及和平解决危机的一贯说法。”叙利亚全国联盟领导层则提出，愿与任何未直接参与镇压的政府代表谈判。

他还表示，“我们认为，如果反对派和来自政府的可接受代表团在联合国办事机构开始谈判，至少开始时如此，这将是走出黑暗通道的开始。”

不清楚普拉希米是否接到叙利亚政府愿意与哈提卜及叙利亚全国联盟谈判的信号。

阿盟秘书长阿拉比（Nabil Elaraby）表示周二将赴莫斯科，与四位阿拉伯国家特使举行会谈。叙利亚外交部长穆阿利姆(Walid Moualem)本月稍晚也将访问莫斯科。

普拉希米确认哈提卜下个月将亲自前往莫斯科，并与阿拉比讨论了访问莫斯科的事宜。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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