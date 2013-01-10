国际和平特使卜拉希米称,阿萨德不能进入过渡政府

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Emad Omar
路透开罗1月10日(记者 Emad Omar) - 叙利亚国际和平特使卜拉希米(Lakhdar Brahimi)周三表示，主要国家去年达成的和平计划中提出成立过渡政府，但认为阿萨德不能进入该过渡政府。
卜拉希米在开罗接受路透采访时表示：“他当然不会是过渡政府中的一员。”这是他首次明确对阿萨德的未来表态。
他重申，去年在日内瓦达成的和平计划依然是“叙利亚危机解决方案的基础”。
他说：“没有军事解决方案。解决方案不应该拖到2014年，应该就在2013年。”
他称阿萨德本周发表的演讲“狭隘”而“强硬”，并表示，阿萨德因将某些党派排除出其所提议的结束叙利亚冲突会谈而缩小了其倡议范围。
卜拉希米称，他周四将前往日内瓦与俄罗斯副外长波格丹诺夫(Mikhail Bogdanov)和美国副国务卿威廉·伯恩斯(William Burns)进行会晤。会谈将讨论如何实施日内瓦计划。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透3月31日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路 透计算，最近一周汇市投机客在四周来首次削减美元多仓。 截至3月28日当周，投机客整体美元净多仓为152.7亿美元，低于前一 周的184.4亿美元。 上周五美国众议院共和党领袖撤回医保改革议案后，美元受创。 受此打击美元指数 本周稍早跌至11月以来最低点，随后温和反 弹。 不过3月美元下跌0.6%，第一季下滑1.7%。 美元3月颓势的主要原因是美联储。美联储上次会议升息，但坚持原 来预测的今年升息三次。而投资者本预期美联储会暗示2017年至少升息四 次。 “相对温和的态度帮助推动美元大跌，对股市和黄金构成巨大提振， ”Forex.com研究主管James Chen称。 Chen预计未来美元将上涨，因美联储仍然是明确收紧政策的唯一主要 央行。 欧元净空仓降至7,923口，为2014年5月以来最低。 欧洲央行起初暗示可能在结束大规模量化宽松计