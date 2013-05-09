英首相称叙利亚政府使用了化学武器的证据增多

英国首相暗示英退实施阶段英欧公民仍可自由移动--BBC
路透伦敦4月5日 - 英国广播公司(BBC)周三报导称，英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)已暗示，英国退欧的实施阶段，公民仍可在英国与欧盟之间自由移动不受限制。
路透伦敦5月8日 - 英国首相卡梅伦周三称，越来越多的迹象显示叙利亚政府曾使用过沙林毒气等化学武器，并且在继续使用。
“越来越多的情报显示，叙利亚政府曾使用过沙林毒气等化学武器，并且在继续使用，这方面质疑的余地越来越小。情报有限，但具说服力。”卡梅伦在英国国会表示。
他称，周三上午与美国国务卿克里讨论了叙利亚问题，已对美俄联合促进新一轮和谈表达欢迎态度。
“急需开始适当的谈判，来推动实现政治过渡并结束冲突。”卡梅伦说。
他称周五将飞往俄罗斯，与俄罗斯总统普京讨论叙利亚问题。他表示：“在叙利亚，令人发指的暴行越来越多。”（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
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