英国敦促重新考虑结束叙冲突方案

四分之一投资者预计未来一年至少有一国退出欧元区--调查
路透柏林2月28日 - 周二公布的调查显示，越来越多的投资者预计欧元区将在未来数月失去至少一个成员国，蔓延风险料比2012/13年债务危机高峰期间更甚。
路透伦敦11月8日电（记者 Mohammed Abbas）---英国首相卡梅伦办公室周四称，在考虑结束叙利亚冲突方法上，英国希望重新考虑之前放弃的选择方案。
当被问及这些方案中是否包括武装叙利亚反抗力量、设立禁飞区等措施时，卡梅伦办公室的一位官员拒绝透露会重新考虑哪些具体方案。
“首相希望重新考虑一年前曾考虑过的方案，我们当时不愿意采纳那些方案。他希望重新考虑这些方案，”该官员说道。
“我们没有接纳任何方案，亦未排除任何方案……眼下是获得一些动力前行的时刻，我们想对所有方案进行考虑，”该官员补充说。
在过去提出的一些选择方案中，包括武装叙利亚反抗力量、在叙利亚境内设立由西方空中力量管理的安全区等措施。
卡梅伦周三称，采取更多措施结束叙利亚冲突，将是他和连任成功的奥巴马总统首先要讨论的事项之一。卡梅伦周四也强调了这一观点。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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