卡梅伦称与普京就叙利亚问题的会谈令他受到鼓舞

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿5月13日 - 英国发现俄罗斯对叙利亚冲突的态度出现微妙转变，这或令组织旨在监督叙利亚政治过渡的和平会议变得更加容易。

英国消息人士称，尽管俄罗斯并未显露放弃支持叙利亚总统阿萨德政府的迹象，但英国首相卡梅伦与俄罗斯总统普京在上周五举行会谈，表明后者在叙利亚问题上很愿意与西方接触。

卡梅伦与普京的会谈时间比预定超出许多，会谈内容以叙利亚问题为主。普京一度还将他的笔记放在一边，要求卡梅伦解释他对叙利亚冲突的立场。

美国同俄罗斯上周宣布，将联手努力推动叙利亚政府和反对派共同参加国际会议，这成为首个旨在结束叙利亚内战的重要外交举动。

卡梅伦于周一抵达华盛顿，在白宫与美国总统奥巴马会晤，叙利亚问题是他此行的主要议程。

卡梅伦在飞往美国的途中表示，他与普京的会谈“十分积极且良好”。

他说：“英国同俄罗斯对叙利亚问题持不同立场不是秘密，在与普京的会谈中，就确保叙利亚安全、拥有民主且多元化的未来、结束该地区的动荡符合各方利益达成共识，则让我十分感动。”（完）