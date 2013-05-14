卡梅伦称与普京就叙利亚问题的会谈令他受到鼓舞

中国经济：发改委批复北京新机场南航基地项目，总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿5月13日 - 英国发现俄罗斯对叙利亚冲突的态度出现微妙转变，这或令组织旨在监督叙利亚政治过渡的和平会议变得更加容易。
英国消息人士称，尽管俄罗斯并未显露放弃支持叙利亚总统阿萨德政府的迹象，但英国首相卡梅伦与俄罗斯总统普京在上周五举行会谈，表明后者在叙利亚问题上很愿意与西方接触。
卡梅伦与普京的会谈时间比预定超出许多，会谈内容以叙利亚问题为主。普京一度还将他的笔记放在一边，要求卡梅伦解释他对叙利亚冲突的立场。
美国同俄罗斯上周宣布，将联手努力推动叙利亚政府和反对派共同参加国际会议，这成为首个旨在结束叙利亚内战的重要外交举动。
卡梅伦于周一抵达华盛顿，在白宫与美国总统奥巴马会晤，叙利亚问题是他此行的主要议程。
卡梅伦在飞往美国的途中表示，他与普京的会谈“十分积极且良好”。
他说：“英国同俄罗斯对叙利亚问题持不同立场不是秘密，在与普京的会谈中，就确保叙利亚安全、拥有民主且多元化的未来、结束该地区的动荡符合各方利益达成共识，则让我十分感动。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
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路透上海4月14日 - 业内人士周五透露，中国浙江省下午招标的5/7/10年期专项地方债，中标利率为3.13% 、3.41%和3.61%，其中五年落于投标区间下限，七年和10年较投标区间下限分别上浮17bp和29bp(基点)；对应投 标倍数分别为1.84倍、2.02倍和1.57倍。 稍早该省结束招标的5/7/10年期一般地方债，中标利率为3.13%、3.51%和3.67%，其中五年落于投标区间下 限，七年和10年较投标区间下限分别上浮27bp和35bp(基点)；对应投标倍数分别为2.95倍、2.21倍和1.68倍。 上述债券分别为该省今年第一至三期一般和专项地方债，全部为置换债券。中债资信评估公司对债券评级均 为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 五年