英国对叙利亚动武议案遭国会否决 国防大臣称不参加相关行动

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦8月29日 - 英国政府对叙利亚动武的议案周四晚间在国会表决中未能获得通过，几乎排除了英国参与这项行动的可能性。

英国国会以285票对272票否决了武力打击叙利亚政府的议案，令卡梅伦及其领导的联合政府蒙羞。

卡梅伦随后表示，不会违背国会意愿批准军事行动，并指出议员们显然不想看到对叙利亚政府的军事打击，就该国上周在大马士革郊区的非法化学武器攻击予以惩罚。

“国会今晚显然没有通过这项议案，我清楚代表英国人民的英国国会不想看到英国的军事行动，我理解这一点，政府也会按此行动。”

英国国防大臣哈蒙德周四表示，由于对叙利亚动武的议案未获得国会通过，英国不会参加针对叙利亚的任何军事行动。

“我曾希望我们能就此进行论证，但我们知道（国会）对卷入中东事务疑虑重重，”哈蒙德对BBC电视台《新闻之夜》(Newsnight)节目称。（完）