英国对叙利亚动武议案遭国会否决 国防大臣称不参加相关行动

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦8月29日 - 英国政府对叙利亚动武的议案周四晚间在国会表决中未能获得通过，几乎排除了英国参与这项行动的可能性。
英国国会以285票对272票否决了武力打击叙利亚政府的议案，令卡梅伦及其领导的联合政府蒙羞。
卡梅伦随后表示，不会违背国会意愿批准军事行动，并指出议员们显然不想看到对叙利亚政府的军事打击，就该国上周在大马士革郊区的非法化学武器攻击予以惩罚。
“国会今晚显然没有通过这项议案，我清楚代表英国人民的英国国会不想看到英国的军事行动，我理解这一点，政府也会按此行动。”
英国国防大臣哈蒙德周四表示，由于对叙利亚动武的议案未获得国会通过，英国不会参加针对叙利亚的任何军事行动。
“我曾希望我们能就此进行论证，但我们知道（国会）对卷入中东事务疑虑重重，”哈蒙德对BBC电视台《新闻之夜》(Newsnight)节目称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。