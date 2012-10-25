叙政府尚未决定是否停火 反抗力量态度也不尽相同

路透贝鲁特/开罗10月24日电（记者 Oliver Holmes/Shaimaa Fayed）---叙利亚政府周三称，该国军方仍在研究与反抗力量在假期停火的提议。这与联合国-阿盟叙利亚问题特使卜拉希米（Lakhdar Brahimi）之前宣布的叙政府已同意停火的消息相矛盾。

叙利亚的上述声明令卜拉希米敦促叙利亚各方暂时停火的进程变得扑朔迷离，反抗力量也传出不尽相同的消息。

驻扎在霍姆斯市（Homs）外的Farooq Brigade部队表示，他们将会停火。伊斯兰武装组织Al Nusra Front则拒绝停火，并称他们并非“可以接受此类肮脏游戏”的组织。

卜拉希米曾穿梭在中东各国之间，敦促叙利亚交战各方和他们的国际支持者同意在穆斯林假期宰牲节（Eid al-Adha）期间停火，他上周末还为此与阿萨德在大马士革举行了会谈。

“我访问大马士革後，叙利亚政府同意在宰牲节期间停火，”卜拉希米在开罗的记者会上说道。

但在随後的一小时内，叙利亚外交部就表示该国军方指挥官仍在研究停火提议。该国外交部声明称：“关於此事的最终决定将於明日宣布。”卜拉希米晚些时候在联合国安理会称，阿萨德本人已接受停火提议。

宰牲节开始时间是周四，将持续三到四天。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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