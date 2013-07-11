英国情报机构担心叙化武扩散 引发灾难性后果--报告

路透伦敦7月10日 - 英国议会情报和安全委员会（ISC）周三发布报告称，如果叙利亚总统阿萨德倒台，该国的大量化学武器可能会落入武装分子之手，引发“灾难性”后果。

该委员会在报告中称，英国对外情报机构确信叙利亚拥有“大量库存”，其中包括芥子气、沙林毒气、蓖麻毒素及VX毒气在内的。VX毒气是最致命的神经性毒剂。

“该国部分化学武器落入叙利亚或该地区其他地方恐怖主义相关人员之手的风险很大，如果确实发生这种情况，后果将是灾难性的，”该委员会说。

叙利亚冲突已经造成10万人丧生、170多万人难民逃出国门，大量城市变成废墟。尽管如此，暴力活动和经济崩溃并未真正动摇阿萨德的权力基础。

英国秘密情报局（SIS，军情六处）局长对该委员会称，“（阿萨德）政权倒台之时”，将出现“令人非常担心的（化学武器）扩散”风险。

报告还指出，英国情报机构负责人认为，在叙利亚获得技能和经验的基地组织和个人武装分子，对西方国家构成最大的威胁。

“大量激进分子被吸引到该国（叙利亚），当中包括许多英国和欧洲人，”报告称。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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