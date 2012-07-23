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时事要闻 | 2012年 7月 23日 星期一 18:52 BJT

叙利亚称绝不使用化学武器对付平民

路透贝鲁特7月23日电---叙利亚外交部发言人马克迪希（Jihad Makdissi）周一表示，叙利亚只有在面临“外来侵略”时才会使用化学武器，绝不会用这样的武器对付本国的平民。

马克迪希在国家电视台播出的新闻发布会上称：“无论如何，叙利亚绝不使用（化学武器）对付叙利亚人。”

他指出，该国的化学武器由部队把守，还补充说大马士革的安全局势正在改善。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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