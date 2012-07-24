法国外长称叙利亚使用生化武器不可接受

白宫提议削减美国环保预算 矛头对准气候变化等项目--消息
路透华盛顿3月2日 - 一名直接知悉情况的消息人士周四称，美国白宫提议将美国国家环境保护局(EPA)的预算削减四分之一，将矛头对准气候变化项目，以及那些旨在防止空气和水受到污染的项目。
路透巴黎7月24日电---法国外交部长法比尤斯（Laurent Fabius）周二称，叙利亚政府军若使用生化武器将令人无法接受。
叙利亚外交部发言人马克迪希（Jihad Makdissi）周一称，叙部队不会使用生化武器镇压反抗力量，但或用於抗击外国部队，首次承认叙利亚拥有生化武器。
法比尤斯对法国电视二台称：“无论什麽情况，使用生化武器都完全令人无法接受。奥巴马总统为这一点作出过声明，其他人也如此……这些武器受到国际社会严密监督。”
法比尤斯还称，叙利亚总统阿萨德势将下台，但阿盟提供的安全离境帮助，也不能助阿萨德规避惩罚。
法比尤斯表示：“阿盟承诺提供这项帮助，但我认为，长期而言，所有独裁者都需要为其罪行付出代价。最後，他和其他独裁者都无法免受惩罚……阿萨德下台只是时间问题。”
“阿萨德下台一定不能让少数派遭迫害。”（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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