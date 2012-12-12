叙利亚没有使用化学武器的新迹象--帕内塔

路透科威特12月11日（记者 Phil Stewart） - 美国国防部长帕内塔周二表示，美国情报机构近期并未发现叙利亚政府准备对反对派使用化学武器的新迹象。

上周一些西方国家警告叙利亚总统阿萨德不要部署化学武器，很多引述美国官员提到的叙利亚政府可能准备使用有毒气体的秘密情报。

叙利亚反驳了这些西方国家的警告，称其为外部“干预的借口”。

“目前没什么新情况，我们尚未看到叙利亚向这一方向迈进的新迹象，”帕内塔对记者称。

上周帕内塔曾直言，担忧随着叙利亚反对派加大攻势，阿萨德政府在考虑使用化学武器。

帕内塔周二指出，这些担忧仍在。

“我愿意相信他明白我们的意思。我们表达得很清楚，其他国家也是。”

“不过很明显反对派在叙利亚继续取得进展，我们担忧一旦他们觉得政权有崩溃的危险，或选择使用此类武器，”帕内塔说道。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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