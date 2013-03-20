叙利亚政府与反对派互指对方发动化学攻击

路透贝鲁特3月19日（记者 Oliver Holmes/Erika Solomon） - 叙利亚政府和反对派武装相互指责对方周二在阿勒颇市附近发动了一次致命性化学攻击，此事若获得证实，将是叙利亚冲突持续两年来首次动用化学武器。

美国总统奥巴马曾警告叙利亚总统阿萨德，动用化学武器是条“红线”。尚无迹象表明叙利亚反对派武装拥有化学武器。

叙利亚官方电视台称，反对派武装发射了一枚携带化学物质的火箭，造成25人死亡、数十人受伤。叙利亚人权观察组织（Syrian Observatory for Human Rights）称，死者中有16人为士兵。

没有西方政府或国际组织对叙利亚的化学攻击予以证实，但叙利亚政府的盟友俄罗斯指责反对派武装发动了这样的攻击。

叙利亚副外长Faisal Meqdad称，叙利亚政府将向联合国安理会致信，“呼吁其履行职责，明确对这些恐怖主义罪行以及支持叙境内恐怖主义者的限制”。

他警告称，吞噬叙利亚的暴力冲突是地区威胁。“这才是（危险的）开始，如果说不至于蔓延全球，也会遍及整个地区，”他说道。

联合国秘书长发言人内西尔基（Martin Nesirky）称，尚无法对报道予以证实，但如果叙利亚任何一方使用了此类武器，都将“严重违反国际法”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。