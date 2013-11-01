叙利亚完成销毁化武第一阶段任务

路透贝鲁特10月31日（记者 Dominic Evans） - 禁止化学武器组织(OPCW)周四称，叙利亚已经完成所有已公布化学武器生产、混合及加注设施的销毁或去功能化，满足了消除化武计划为此设定的11月1日这个重要期限。

OPCW称，该组织的调查小组已核查了叙利亚政府申报的23处化学武器场所中的21处，余下2处地点因位于过于危险地带，调查人员无法接近，但其中的化武装备已转移至其它地点供专家核查。

下一阶段的目标期限是11月15日。届时OPCW和叙利亚政府必须制定出详细方案，包括对1,000余吨化学武器和制剂的销毁方式及地点。

“对消除叙利亚的化学武器项目而言，这是一个重要的里程碑。”销毁化武独立专家拉尔夫·特拉普（RalfTrapp）说，“OPCW已核查了叙利亚政府申报的大部分化武所在地和装备，核实了化武库存，化武生产设施已被破坏且不可再使用，一些未灌注的化学武器也已被破坏。”

特拉普还说：“要确保余下的化武装备和库存得到核查，并尽快将其销毁，这一点至关重要。”

美国蒙特利学院的化武专家艾米·史密森（AmySmithson）说，与下一阶段任务相比，目前已完成的工作相对简单，转运并销毁化学制剂的任务将更艰难。

根据叙利亚去化武时间表，该国必须在2014年年中全面完成化学武器的销毁工作。（完）

编译：王琛 发稿：王凤昌

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