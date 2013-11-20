叙利亚化武或在海上销毁--消息人士

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透阿姆斯特丹/联合国11月19日（记者 Anthony Deutsch Michelle Nichols） -熟悉销毁叙利亚化学武器讨论内容的消息人士称，该国的化武或在海上处理并销毁。
美国曾建议在阿尔巴尼亚成立一个处理叙利亚化武的工厂，但遭到阿国的拒绝。四日后，西方外交官和禁止化学武器组织一名官员在海牙对路透表示，禁止化学武器组织（OPCW ）在研究是否可以在海上、船上或海上钻井平台上完成这一工作。
该名OPCW官员证实进行了这一讨论，但强调尚未就此作出决定。该官员周二称：“目前能明确的是，这在技术上是可行的。”
独立专家称，尽管日本等国曾在海上处理过化武，但在海上进行如此大规模和复杂的工作尚无先例。
但是鉴于处理这么大规模化武的任务是如此艰巨，而阿尔巴尼亚等国政府拒绝成为销毁地，专家们正在考虑海上销毁这一选择。
一名美国官员对路透表示，“确实有关于在船上销毁的讨论”。（完）
编译：程芳 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)