叙利亚化武或在海上销毁--消息人士

路透阿姆斯特丹/联合国11月19日（记者 Anthony Deutsch Michelle Nichols） -熟悉销毁叙利亚化学武器讨论内容的消息人士称，该国的化武或在海上处理并销毁。

美国曾建议在阿尔巴尼亚成立一个处理叙利亚化武的工厂，但遭到阿国的拒绝。四日后，西方外交官和禁止化学武器组织一名官员在海牙对路透表示，禁止化学武器组织（OPCW ）在研究是否可以在海上、船上或海上钻井平台上完成这一工作。

该名OPCW官员证实进行了这一讨论，但强调尚未就此作出决定。该官员周二称：“目前能明确的是，这在技术上是可行的。”

独立专家称，尽管日本等国曾在海上处理过化武，但在海上进行如此大规模和复杂的工作尚无先例。

但是鉴于处理这么大规模化武的任务是如此艰巨，而阿尔巴尼亚等国政府拒绝成为销毁地，专家们正在考虑海上销毁这一选择。

一名美国官员对路透表示，“确实有关于在船上销毁的讨论”。（完）

编译：程芳 发稿：王琛

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