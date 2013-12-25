俄罗斯将主持国际会谈 商讨销毁叙化武事宜

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透莫斯科12月24日 - 俄罗斯副外长里亚布科夫（SergeiRyabkov）称，俄罗斯周五将主持国际会谈，商讨销毁叙利亚化学武器事宜。
里亚布科夫周二对俄罗斯之声广播电台称，来自俄罗斯、美国、叙利亚、联合国以及禁止化学武器组织（OPCW）的专家将参加这次在莫斯科召开的会议。
叙利亚已同意按照美俄框架协议放弃化武，以避免美国对其动武。叙利亚境内8月21日发生沙林毒气袭击事件，美国谴责是阿萨德政府所为。
禁止化学武器组织上月在海牙通过一项计划，要求在12月31日前将关键化学材料运出叙利亚并在明年3月中旬前销毁，其他化学材料需在明年6月30日前销毁。
“我们相信能在达成的时间框架内完成这一程序，意思就是在明年上半年内，”里亚布科夫说。
俄罗斯上周派卡车和装甲车前往叙利亚，以便将化学材料运至叙利亚港口城市拉塔基亚（Latakia），然后再用船运出叙利亚。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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