叙利亚完成销毁化武第一阶段任务

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
(本文由路透中文网编译提供)
路透贝鲁特10月31日（记者 Dominic Evans） - 禁止化学武器组织(OPCW)周四称，叙利亚已经完成所有已公布化学武器生产、混合及加注设施的销毁或去功能化，满足了消除化武计划为此设定的11月1日这个重要期限。
OPCW称，该组织的调查小组已核查了叙利亚政府申报的23处化学武器场所中的21处，余下2处地点因位于过于危险地带，调查人员无法接近，但其中的化武装备已转移至其它地点供专家核查。
下一阶段的目标期限是11月15日。届时OPCW和叙利亚政府必须制定出详细方案，包括对1,000余吨化学武器和制剂的销毁方式及地点。
“对消除叙利亚的化学武器项目而言，这是一个重要的里程碑。”销毁化武独立专家拉尔夫·特拉普（Ralf Trapp）说，“OPCW已核查了叙利亚政府申报的大部分化武所在地和装备，核实了化武库存，化武生产设施已被破坏且不可再使用，一些未灌注的化学武器也已被破坏。”
特拉普还说：“要确保余下的化武装备和库存得到核查，并尽快将其销毁，这一点至关重要。”
美国蒙特利学院的化武专家艾米·史密森（Amy Smithson）说，与下一阶段任务相比，目前已完成的工作相对简单，转运并销毁化学制剂的任务将更艰难。
根据叙利亚去化武时间表，该国必须在2014年年中全面完成化学武器的销毁工作。（完）
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)