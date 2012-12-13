美议员称叙化学武器“即刻”就可使用

(本文由路透中文网编译)

路透华盛顿12月12日（记者 Tabassum Zakaria） - 美国众议院情报委员会主席罗杰斯（Mike Rogers）周三称，叙利亚的化学武器可能“即刻”就可使用，国际社会不应信任叙利亚官员关于不使用化学武器的承诺。

近期，美国和其他西方国家官员强烈警告叙利亚总统阿萨德勿部署化学武器，叙利亚则将这些警告称为“干涉叙利亚内战的借口”。

罗杰斯接受路透采访时称，叙利亚政府与化学武器有关的活动标志着立场的变化，十分令人担忧。

“我相信，他们（叙利亚）化学武器项目已就绪，一声令下即刻就可使用，这跟以前区别很大，”罗杰斯说道。

“有观点提出他们已承诺不使用化学武器，但我觉得国际社会……不应信以为真。”

“这是个日益绝望的政权。他们的化学武器项目已准备就绪就，这是我们大家都应担心的事情。”