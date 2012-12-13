美议员称叙化学武器“即刻”就可使用

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译)
路透华盛顿12月12日（记者 Tabassum Zakaria） - 美国众议院情报委员会主席罗杰斯（Mike Rogers）周三称，叙利亚的化学武器可能“即刻”就可使用，国际社会不应信任叙利亚官员关于不使用化学武器的承诺。
近期，美国和其他西方国家官员强烈警告叙利亚总统阿萨德勿部署化学武器，叙利亚则将这些警告称为“干涉叙利亚内战的借口”。
罗杰斯接受路透采访时称，叙利亚政府与化学武器有关的活动标志着立场的变化，十分令人担忧。
“我相信，他们（叙利亚）化学武器项目已就绪，一声令下即刻就可使用，这跟以前区别很大，”罗杰斯说道。
“有观点提出他们已承诺不使用化学武器，但我觉得国际社会……不应信以为真。”
“这是个日益绝望的政权。他们的化学武器项目已准备就绪就，这是我们大家都应担心的事情。”
有报导称，叙利亚政府军发射飞毛腿弹道导弹打击反抗力量，标志着冲突升级。罗杰斯对此表示，还称需要更多信息，才能证实是否真的发射了飞毛腿导弹。(完)
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。