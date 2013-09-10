中东情势：叙利亚接受俄罗斯提议，交出化学武器--Interfax

马来西亚期市：棕榈油触及近六个月低点，追随CBOT豆油期货跌势
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透莫斯科9月10日 - 国际文传电讯社(Interfax)援引叙利亚外交部长周二表示，叙利亚政府已经接受俄罗斯的建议，交出化学武器由国际社会控制，以避免美国可能对其实施打击。
“我们昨天与(俄罗斯)外交部长拉夫罗夫的谈判卓有成效，他提出一项关于化学武器的提议。我们在晚间同意了该项提议，”Interfax援引叙利亚外交部长穆阿利姆的话称.(完)
(编译 李春喜 审校 孙茉莉)
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
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