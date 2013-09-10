中东情势：叙利亚接受俄罗斯提议，交出化学武器--Interfax

路透莫斯科9月10日 - 国际文传电讯社(Interfax)援引叙利亚外交部长周二表示，叙利亚政府已经接受俄罗斯的建议，交出化学武器由国际社会控制，以避免美国可能对其实施打击。

“我们昨天与(俄罗斯)外交部长拉夫罗夫的谈判卓有成效，他提出一项关于化学武器的提议。我们在晚间同意了该项提议，”Interfax援引叙利亚外交部长穆阿利姆的话称.(完)