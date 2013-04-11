联合国与叙利亚关于化学武器调查的对话陷入僵局

路透联合国4月10日(记者 Louis Charbonneau) - 联合国外交官周三表示，联合国和叙利亚阿萨德政府关于调查叙利亚化学武器使用一事的讨论陷入僵局。

要求匿名的外交官表示，叙利亚和联合国数周来一直在交换信函，但双方对调查应如何展开无法达成一致。

叙利亚政府要求联合国仅调查上月在阿勒颇附近发生的一场其所谓反对派发起的化学攻击，而叙利亚反对派则称是阿萨德军队发起化学袭击，希望联合国调查叙利亚政府发起的其他化学攻击。

迄今共有三起所谓的化学武器攻击，有两起均发生在今年3月，分别在阿勒颇附近和大马士革附近，另有一起于去年12月发生在霍姆斯。反对派和政府军彼此指控对方发动化学攻击。

迄今，叙利亚拒绝调查人员前往除阿勒颇外的其他地区，而联合国坚称调查小组需前往阿勒颇和霍姆斯。法国和英国上月致信联合国安理会秘书长潘基文，称调查组应该调查上述三起案例。

叙利亚外交部周一在新闻发布会上重申了这一立场，称联合国提出前往叙利亚这些地方的请求不符合叙利亚政府的最初要求。

叙利亚外长穆阿利姆(Walid al-Moualem)在4月6日写给潘基文的信中称，调查人员应首先前往阿勒颇，如果他们行事不偏不倚，才会讨论访问霍姆斯的可能性。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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