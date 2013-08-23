联合国敦促叙利亚尽快允许调查毒气攻击事件

8月21日在大马士革郊区的Ghouta地区一名男子抱起疑似遭毒气袭击死亡者当中的一名婴儿的尸体。 REUTERS/Bassam Khabieh

路透贝鲁特/巴黎8月22日（记者 Erika Solomon/John Irish） - 联合国周四要求叙利亚允许其化学武器调查组立即前往该国反对派力量占据的大马士革郊区，以调查毒气攻击事件。距离专家组下榻酒店仅数英里的地方发生的毒气攻击事件似乎已造成数百人丧生。

然而，没有迹象显示调查组很快就能在事发现场提取样本。

美国政府表示，对毒气攻击造成的死亡报道感到“震惊”。

一位熟悉初步情报评估的美国官员称，毒气攻击似乎是叙利亚政府军所为。但奥巴马政府明确表示，得等到化学攻击及源头得到证实后才能作出回应。

叙利亚反对派称毒气攻击造成的死亡人数从500人增至1,000多人，并指出在周三黎明前出现神秘毒气攻击后发现了更多的尸体。叙利亚政府矢口否认发动过毒气攻击。

包括自由摄影记者提供给路透的一些图片显示，地面上陈放着许多尸体，尸体上没有明显的受伤迹象，有些死者的口鼻中有白沫。

联合国秘书长潘基文周四称，叙利亚必须允许联合国化武调查组立即调查此事，并表示会派联合国裁军事务高级代表凯恩（Angela Kane）前去游说叙利亚政府。

潘基文称，期待叙利亚方面尽快给出积极答复。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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