化武专家组仍有望获得叙毒气事件的必要证据--联合国

路透联合国8月26日 - 联合国周一表示，尽管事件已经过去一段时间，联合国化武专家组依然有可能收集到必要的证据，以调查上周在大马士革东郊发生的毒气袭击事件。

联合国发言人Farhan Haq对记者表示：“尽管过去了很多天，但潘基文秘书长相信，专家组将能够获得并分析与8月21日事件相关的证据。”联合国专家组周一访问了袭击地。

英国周日表示，在联合国核查人员抵达袭击地前，毒气袭击的证据可能已经被销毁。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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