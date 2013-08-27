化武专家组仍有望获得叙毒气事件的必要证据--联合国

欧盟执委称中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透联合国8月26日 - 联合国周一表示，尽管事件已经过去一段时间，联合国化武专家组依然有可能收集到必要的证据，以调查上周在大马士革东郊发生的毒气袭击事件。
联合国发言人Farhan Haq对记者表示：“尽管过去了很多天，但潘基文秘书长相信，专家组将能够获得并分析与8月21日事件相关的证据。”联合国专家组周一访问了袭击地。
英国周日表示，在联合国核查人员抵达袭击地前，毒气袭击的证据可能已经被销毁。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透北京3月30日 - 中国环保部、发展改革委多部委与京津冀等六省市最新发布方案，提出今年将对该地区“2+26”城市空气质量改善情况实施按月排名，按季度考核，今年上述地区还将实现煤炭消费总量负增长。
路透约翰内斯堡3月29日 - 消息人士周三称，南非执政的非洲人国民大会（African National Congress，非国大）领导层对财长戈尔丹(Pravin Gordhan)的去留出现分歧。