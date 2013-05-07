白宫称高度怀疑叙反对派使用化学武器的意见

俄罗斯远东地区发生6.9级地震--美国地质调查局
路透3月29日 - 美国地质调查局称，俄罗斯远东地区Komandorskiye Ostrava附近周三发生地震，震级初步测定为6.9级。
路透华盛顿5月6日 - 白宫发言人Jay Carney周一称，白宫对叙利亚反对派使用了化学武器的意见持“高度怀疑”态度；此前联合国调查员Carla Del Ponte评论称，叙利亚反对派使用了沙林毒气。
Carney称，联合国叙利亚问题独立调查委员会发布声明，撇清与Carla Del Ponte所发表评论的关系。Carla Del Ponte是该委员会的一名调查员。她周日表示，人权调查人员从叙利亚内战伤者和医疗人员方面收集到的证据表明，叙利亚反对派使用了沙林毒气。
“我们觉得，如果化学武器确实在叙利亚被使用--有证据显示是这样的--那么阿萨德政府需要负责的可能性很大，”Carney在白宫记者会上对记者表示。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透3月29日 - 美国地质调查局称，俄罗斯远东地区Komandorskiye Ostrava附近周三发生地震，震级初步测定为6.9级。
路透布鲁塞尔3月28日 - 欧洲议会成员希望告诉英国人，在英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周三稍晚启动为期两年的退欧进程之后，英国人还可以改变主意，留在欧盟。
路透华盛顿3月28日 - 美国共和党控制的众议院监管与政府改革委员会(House of Representatives Committee on Oversight and Government Reform)周二批准一项议案，允许国会审查美国联邦储备委员会(美联储，FED)货币政策。美联储决策者反对这一提议，但该提议是否获得最终批准还不好说。