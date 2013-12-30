叙化武转移工作或无法按期完成--OPCW

(本文由路透中文网编译提供)

路透维也纳12月28日 - 禁止化学武器组织（OPCW）称，叙利亚化学武器转移工作可能无法在12月31日截止日期前完成。

天气情况恶劣，加上叙利亚内战战线的转移，导致运送关键物资设备到场的工作已经延迟。相关化武将从这些地点被运往拉塔基亚港（Latakia）。

“可能会出现延迟，”OPCW负责物流事务的主管Franz Krawinkler周六对奥地利ORF国家电视台说。

“受包括天气在内的各种外部因素影响……这次运输所需的一些物流供应将无法及时运抵。”

叙利亚已同意按照美俄框架协议放弃化武，以避免美国对其动武。叙利亚境内8月21日发生沙林毒气袭击事件，美国指控这是阿萨德政府所为。

该国同意在12月31日前将“最关键的”化学材料运出拉塔基亚港，以便在境外安全销毁，当中包括大约20吨芥子神经毒剂。

据媒体周五援引俄罗斯外交官说法的报道，这项工作可能无法按期完成，因为这些化学材料在运往拉塔基亚港途中仍面临潜在危险。

“转移工作尚未开始，”俄新社援引俄罗斯外交部安全与裁军问题司司长乌里扬诺夫（Mikhail Ulyanov）的话称。乌里扬诺夫是在开完关于叙利亚化武转移的国际会议后发表此番言论的。（完）