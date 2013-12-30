叙化武转移工作或无法按期完成--OPCW

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透维也纳12月28日 - 禁止化学武器组织（OPCW）称，叙利亚化学武器转移工作可能无法在12月31日截止日期前完成。
天气情况恶劣，加上叙利亚内战战线的转移，导致运送关键物资设备到场的工作已经延迟。相关化武将从这些地点被运往拉塔基亚港（Latakia）。
“可能会出现延迟，”OPCW负责物流事务的主管Franz Krawinkler周六对奥地利ORF国家电视台说。
“受包括天气在内的各种外部因素影响……这次运输所需的一些物流供应将无法及时运抵。”
叙利亚已同意按照美俄框架协议放弃化武，以避免美国对其动武。叙利亚境内8月21日发生沙林毒气袭击事件，美国指控这是阿萨德政府所为。
该国同意在12月31日前将“最关键的”化学材料运出拉塔基亚港，以便在境外安全销毁，当中包括大约20吨芥子神经毒剂。
据媒体周五援引俄罗斯外交官说法的报道，这项工作可能无法按期完成，因为这些化学材料在运往拉塔基亚港途中仍面临潜在危险。
“转移工作尚未开始，”俄新社援引俄罗斯外交部安全与裁军问题司司长乌里扬诺夫（Mikhail Ulyanov）的话称。乌里扬诺夫是在开完关于叙利亚化武转移的国际会议后发表此番言论的。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。