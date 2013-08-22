叙活动人士称政府军发动毒气攻击 造成200多人丧生

路透贝鲁特/安曼8月21日（记者 Dominic Evans/Khaled Yacoub Oweis） - 叙利亚活动人士指责政府军周三发动毒气攻击，造成200多人丧生。此事若获得证实，将是该国内战两年来传出的最严重的化学武器攻击事件。

包括路透摄影记者拍摄到的一些图片显示，一家诊所的地面上陈放着许多尸体，尸体上没有明显的受伤迹象，当中还有儿童的尸体。路透无法独立核实这些人的死因。

叙利亚国家电视台否认政府军使用过毒气，称相关指控的目的是想转移三天前抵达叙利亚的联合国化学武器调查组的视线。

活动人士称，政府军在黎明前发动猛烈攻击，大马士革郊区的Ain Tarma、Zamalka和Jobar地区遭到含有化学制剂的火箭弹袭击。

度玛镇紧急收容所（Douma Emergency Collection）的护士贝克（Bayan Baker）称，死者至少有213人。活动人士称，有数百人丧生。

“伤亡者中多数是妇女儿童，他们入院时瞳孔放大、四肢冰凉、口吐白沫。医生说这些是中了神经毒气的典型症状，”贝克说道。

针对叙利亚冲突双方使用化学武器的传闻，联合国派出的化武调查组正在当地实施调查。

调查组负责人、瑞典科学家塞尔斯特罗姆（Ake Sellstrom）称应当对此事进行调查，但表示在联合国成员国提出请求的情况下才能进行调查。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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