路透贝鲁特1月7日（记者 Oliver Holmes/Erika Solomon） -叙利亚开始将本国化学武器转移出境内，这项工作此前因战争和技术等因素发生延误。

禁止化学武器组织（OPCW）周二称，“优先级化学材料”已被运至拉塔基亚港并装到一艘丹麦船上，后者目前正在驶向公海水域。

叙利亚已同意按照美俄框架协议放弃化武。叙利亚境内去年8月21日发生沙林毒气袭击事件，西方指责是该国政府军所为，叙利亚政府则称是反对派力量所为。

战争、恶劣的天气、官僚作风以及技术问题，导致叙利亚化武转移工作未能如期在去年12月31日前实施。

OPCW没有披露已转移化武占叙利亚所有化武的比例，但指出丹麦货船上运载着九个装有最危险化学材料的集装箱。

“这艘船由丹麦、挪威和叙利亚海军船舰护航，”OPCW声明称。“这艘船将继续在海上等待港口更多优先级化学材料的到达。”

叙利亚化武转移的海上安全将由中国、丹麦、挪威和俄罗斯船只负责。

美国对叙利亚化武转移工作表示欢迎，称阿萨德政府似乎遵守了美俄框架协议。

“（叙利亚政府）还需更多作为，”美国国务院发言人JenPsaki在新闻发布会上称。“我们没有理由相信，该国政府已经回到遵守承诺的轨道。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。