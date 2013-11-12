独家：叙利亚为运输化武提要求 或将自讨没趣

路透海牙11月11日(记者 Anthony Deutsch) -外交官员对路透表示，西方国家将拒绝叙利亚提出的利用军事运输设备运出化武原料的请求，称装甲车和其它装备可能会被用来打击反对派。

阿萨德政府提交了一份运输装备清单，西方国家特使称之为“长购物单”，以装备并保护从大马士革出发的车队穿越冲突区抵达海岸。但他们表示，负责监督叙利亚销毁化武的机构将回绝这一要求，理由是多数装备可能会在叙利亚内战中被效忠阿萨德的军队利用。

一名外交人士称：“不能给叙利亚当局提供可能用来杀害更多无辜叙利亚百姓的设备。”

外交人士称，叙利亚政府10月21日要求禁止化学武器组织(OPCW)为其提供几十辆装甲车、发电机和行军炊具等物资设备，称需要向地中海港口城市拉塔基亚转移1,300吨化学材料，以履行已获得联合国支持的消除化学武器的协议。

叙利亚政府还要求恢复大马士革和沿海城镇间的通讯，称这有助于确保沿途的安全。大马士革和阿拉维派所在的沿海腹地是阿萨德势力的主要堡垒，但反对派一直威胁着两地间的道路安全。

提到叙利亚的请求时，另一位西方大国的外交人士称：“他们不会从我们这里拿到这些东西，我认为联合国或欧盟也不会这么做。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王琛

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