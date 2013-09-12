专家称要摧毁叙化学武器需耗时数年

路透阿姆斯特丹9月11日（记者 Anthony Deutsch） - 专家称，参照当初伊拉克的经验，想摧毁叙利亚的化学武器库，就意味着要去遍布交战区的许多地点进行核查，而该国政府可能采取拖延战术藏匿违禁武器。

曾在伊拉克担任联合国武器核查员的Dieter Rothbacher说：“他（阿萨德）拥有该地区、甚至全世界最大的化学武器库之一。”

他接受路透采访时说：“根据计算，要控制住这些（化学武器），需要派遣多达7.5万名地面部队人员。我们当初在伊拉克执行化学武器摧毁任务，花了三年时间。”

首先需要达成严格的协议，譬如叙利亚加入《化学武器公约》，不过更可能的形式是联合国安理会协议，而根据协议叙利亚应同意放弃化学武器的控制权。

俄罗斯周一建议叙利亚将化学武器置于国际控制下，换取美国放弃打击叙利亚。

叙利亚化学武器项目于1970年代设立，据说得到了伊朗和俄罗斯的协助，且一些西方企业提供了原材料，其化武项目旨在对抗以色列。

西方国家认为叙利亚化学武器库分布于数十个地点，包括研发中心和多个生产基地，其中一些在地下。

即便叙利亚执行俄罗斯本周草拟的计划，允许核查人员进入，也并不能保证核查工作就一帆风顺。

美国官员认为叙利亚已在转移化学武器库存，这样核查武器的难度会加大。

一些专家认为，在交战期间无法开展化学武器摧毁工作，并警告称阿萨德可能像当初的萨达姆那样采取拖延战术，阻挠核查工作。

还有个重点是要确保武器不会落入激进分子的手中，以免进一步破坏地区稳定。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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