叙利亚称可能动用生化武器对付入侵

路透贝鲁特7月24日电(记者 Erika Solomon/Mariam Karouny)---叙利亚首度承认该国拥有生化武器，并表示如果外国干预将可能会动用这些武器。西方国家对此发出警告。

在大马士革持续一周的战斗已使这场长达16个月的叛乱发生改变，国际社会对阿萨德的施压也明显升级。

大马士革市民表示，经过一天的战斗，周二早些时候这里相对安静。政府军在此前一天的战斗中横扫多个街区。

叙利亚总统阿萨德发起了激烈的反攻，以此对抗阿拉伯外长周日对他提出的下台後全身而退的政策。随着叛乱进入最暴力阶段，阿萨德也表现出了维护政权的决心。

叙利亚外交部发言人马克迪希(Jihad Makdissi)表示，政府军不会使用化学武器镇压反对派，但可能会用来对付外国军队。

“无论事态如何发展，我们在叙利亚危机期间绝不使用任何生化武器。叙利亚政府军存放并保护这些武器，并处於直接监管中，除非叙利亚面临外部侵略，否则不会动用这些武器。”

白宫发言人维特尔(Tommy Vietor)表示：“鉴於叙利亚暴力升级以及当局加大对民众的袭击，我们对这些武器感到非常担心。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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