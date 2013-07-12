叙利亚内战导致250万少年儿童无学可上--救助机构

路透伦敦7月12日 - 英国援助机构救助儿童会（Save The Children）周五发布报告称，叙利亚持续两年多的冲突，造成该国逾五分之一的学校被毁或无法使用，250万学龄儿童及少年的教育受到危害。

该机构称，世界各地报告的过去一年影响儿童教育的暴力事件中，叙利亚内战相关事件的数量激增。

该机构指出，去年发生的3,600起此类事件中，逾70%发生在叙利亚，该国校舍遭受炮轰，教师遭遇袭击，甚至有儿童被招募进武装组织。

救助儿童会称，因叙利亚危机恶化，该机构加大了对该国的监督力度，同时加强了对南亚及撒哈拉以南非洲部分地区女孩接受教育情况的关注。

该机构报告显示，在世界各冲突地区有4,850万儿童辍学，其中逾半数辍学儿童尚处于小学年龄阶段。该报告包括联合国教科文组织（UNESCO）的一项新研究。

救助儿童会称，截至2013年1月，叙利亚估计有3,900所学校被毁或无法使用。

“但4月所作的更近期估计显示，这一数字快速攀升，该国2.2万所学校中已有22%无法使用，”该机构称。

“（叙利亚）冲突整体上的影响是危害了250万学龄儿童和少年的教育。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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