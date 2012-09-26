特写：叙利亚炮火中的孩子们

2012年8月9日，在土耳其边境地带的Reyhanli附近，新到来的叙利亚难民儿童从一道铁丝网后面望过来。摄影： REUTERS/Umit Bektas

路透贝鲁特9月25日电---叙利亚男孩Khalid今年15岁，他说曾经被双手吊在学校的房顶上，被打到失去知觉。16岁的Wael则说看到一个六岁的孩子饥肠辘辘，然後被活活打死，“被折磨的程度超过房间里其他任何人”。

这些第一手资料来自“拯救儿童基金会”对叙利亚难民进行的调查，内容於周二发布。这些受访的孩子都不愿透露全名以及所处地点。

报告未说明是谁虐待这些儿童，但该基金会一名发言人称，有人听到孩子的父母指责叙利亚政府。

联合国调查人员称叙利亚政府军侵犯人权的程度令人瞠目，但也列举了反抗力量杀害、绑架的事件。

“拯救儿童基金会”在难民营跟这些孩子对话，他们是大屠杀的目击者，眼睁睁看着家人丧生。

Wael说：“我知道有个叫Ala’a的男孩。他才六岁，还不懂究竟发生了什麽。他爸爸被告知，如果他不死，那他的孩子就得死。”

“我得说，这名六岁的男孩受折磨程度超过房间里任何人。他连续三天没水喝、没东西吃，然後他越来越虚弱，也就习惯了这种状态。他经常被打，我是看着他死去的。他就撑了三天，然後死了。”

15岁的Khalid称，他和另外一百多人被带到了他以前的学校，那里已经变成了一个酷刑中心，他的双手被塑料绳绑住了。

“他们把我吊在房顶上，脚够不着地，然後打我。他们想让我供出来些什麽。”

“我疼得晕了过去。他们把我放下来，朝我脸上浇冷水让我醒过来，然後轮流用香烟烫我。看，这就是留下的伤疤。”

11岁的Omar则描述了炮火中的经历。

他说：“一天，我正跟我兄弟和表妹玩。我们取笑她，她生气走开了，去了她自己的房间。就在那天晚上，炮弹炸毁了我九岁表妹的房间，就是我们白天惹她生气的那个表妹。我很後悔让她在悲伤中死去。”

Munther也是11岁，他说，他当时正和几个夥伴在学校外头玩，突然子弹呼啸而过。

“一个叫Amjad的男孩就站在我旁边，他头部中弹，我起初没意识到他死了。他往前扑倒，膝盖着地，那是祈祷的姿势。”

“然後我感到一阵剧烈疼痛，我也中枪了，是在颈部。”他指了指颈部的两个伤疤。

“拯救儿童基金会”负责人Justin Forsyth称，这些故事“需要加以倾听并记录，这样对孩子们犯下这些滔天罪行的人才能被绳之以法”。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。