特写：叙利亚炮火中的孩子们

调查：贸易保护主义及政治风险是欧元区经济复苏的最大威胁
路透2月15日 - 一项路透调查中多数受访分析师认为，反建制党派可能在法国、荷兰和德国大选中获胜，以及全球保护主义升温是欧元区经济面临的最大威胁。
路透贝鲁特9月25日电---叙利亚男孩Khalid今年15岁，他说曾经被双手吊在学校的房顶上，被打到失去知觉。16岁的Wael则说看到一个六岁的孩子饥肠辘辘，然後被活活打死，“被折磨的程度超过房间里其他任何人”。
这些第一手资料来自“拯救儿童基金会”对叙利亚难民进行的调查，内容於周二发布。这些受访的孩子都不愿透露全名以及所处地点。
报告未说明是谁虐待这些儿童，但该基金会一名发言人称，有人听到孩子的父母指责叙利亚政府。
联合国调查人员称叙利亚政府军侵犯人权的程度令人瞠目，但也列举了反抗力量杀害、绑架的事件。
“拯救儿童基金会”在难民营跟这些孩子对话，他们是大屠杀的目击者，眼睁睁看着家人丧生。
Wael说：“我知道有个叫Ala’a的男孩。他才六岁，还不懂究竟发生了什麽。他爸爸被告知，如果他不死，那他的孩子就得死。”
“我得说，这名六岁的男孩受折磨程度超过房间里任何人。他连续三天没水喝、没东西吃，然後他越来越虚弱，也就习惯了这种状态。他经常被打，我是看着他死去的。他就撑了三天，然後死了。”
15岁的Khalid称，他和另外一百多人被带到了他以前的学校，那里已经变成了一个酷刑中心，他的双手被塑料绳绑住了。
“他们把我吊在房顶上，脚够不着地，然後打我。他们想让我供出来些什麽。”
“我疼得晕了过去。他们把我放下来，朝我脸上浇冷水让我醒过来，然後轮流用香烟烫我。看，这就是留下的伤疤。”
11岁的Omar则描述了炮火中的经历。
他说：“一天，我正跟我兄弟和表妹玩。我们取笑她，她生气走开了，去了她自己的房间。就在那天晚上，炮弹炸毁了我九岁表妹的房间，就是我们白天惹她生气的那个表妹。我很後悔让她在悲伤中死去。”
Munther也是11岁，他说，他当时正和几个夥伴在学校外头玩，突然子弹呼啸而过。
“一个叫Amjad的男孩就站在我旁边，他头部中弹，我起初没意识到他死了。他往前扑倒，膝盖着地，那是祈祷的姿势。”
“然後我感到一阵剧烈疼痛，我也中枪了，是在颈部。”他指了指颈部的两个伤疤。
“拯救儿童基金会”负责人Justin Forsyth称，这些故事“需要加以倾听并记录，这样对孩子们犯下这些滔天罪行的人才能被绳之以法”。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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