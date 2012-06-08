中国呼吁叙利亚有关各方停止暴力

中国外交部驳斥特朗普 称中方无意利用汇率贬值获取优势
路透北京2月24日 - 中国外交部周五称，中国无意利用汇率贬值以获取竞争优势，以此回应美国总统特朗普的讲话。 美国总统特朗普周四称，中国是操纵汇率的“总冠军”。就在几小时前，新任美国财长刚刚承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。 外交部发言人耿爽是在例行记者会上做出上述表示的。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)
路透北京6月8日电---面对国际社会日益强烈地要求对叙利亚政府采取更强硬措施，中国周五呼吁叙利亚有关各方停止暴力，执行联合国和阿盟联合特使安南的和平计划。
中国外交部发言人刘为民在例行记者会上表示，中方对近期发生的残害无辜平民，尤其是妇女儿童的野蛮行径表示强烈谴责，希望尽快将凶手绳之以法。
刘为民称，在当前形势下，安南特使斡旋的重要性不是下降，而是上升了。
联合国秘书长潘基文周四在联合国安理会警告称，叙利亚全面内战“一触即发”；安南还表示，该是加大施压力度的时候了，以迫使叙利亚政府停止暴力活动。
中国曾多次重申，反对外部势力对叙利亚进行干预。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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