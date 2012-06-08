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时事要闻 | 2012年 6月 8日 星期五 18:24 BJT

中国呼吁叙利亚有关各方停止暴力

路透北京6月8日电---面对国际社会日益强烈地要求对叙利亚政府采取更强硬措施，中国周五呼吁叙利亚有关各方停止暴力，执行联合国和阿盟联合特使安南的和平计划。

中国外交部发言人刘为民在例行记者会上表示，中方对近期发生的残害无辜平民，尤其是妇女儿童的野蛮行径表示强烈谴责，希望尽快将凶手绳之以法。

刘为民称，在当前形势下，安南特使斡旋的重要性不是下降，而是上升了。

联合国秘书长潘基文周四在联合国安理会警告称，叙利亚全面内战“一触即发”；安南还表示，该是加大施压力度的时候了，以迫使叙利亚政府停止暴力活动。

中国曾多次重申，反对外部势力对叙利亚进行干预。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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