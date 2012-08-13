中国外交部称叙利亚总统特使将访华

法国总统候选人菲永推迟一竞选活动 据报道已遭司法官传唤
路透巴黎3月1日 - 保守派法国总统候选人菲永周三突然推迟高调的竞选造势活动。有报纸报道称，负责其妻子涉嫌“吃空饷”案件的司法官已传讯菲永。
路透北京8月13日电---中国外交部发言人秦刚周一表示，叙利亚总统特使夏班（Bouthaina Shaaban）将於周二抵华进行访问。
中国外交部在声明中称，夏班访华期间将会见中国外交部长杨洁篪。中国外交部还表示，中方也在考虑近期邀请叙利亚有关反对派组织访华。
“为推动叙利亚问题的政治解决，中方一直在积极、平衡做叙利亚政府和反对派工作。”秦刚在声明中称。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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