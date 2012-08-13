中国外交部称叙利亚总统特使将访华

法国总统候选人菲永之妻正接受审讯 事关“吃空饷”指控--报道

路透巴黎3月1日 - 据新闻网站Mediapart周三报道，法国总统候选人菲永的妻子Penelope Fillon正在接受审讯，事关对于她作为菲永助理工作甚少却支取工资的指控。