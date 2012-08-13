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时事要闻 | 2012年 8月 13日 星期一 18:39 BJT

中国外交部称叙利亚总统特使将访华

路透北京8月13日电---中国外交部发言人秦刚周一表示，叙利亚总统特使夏班（Bouthaina Shaaban）将於周二抵华进行访问。

中国外交部在声明中称，夏班访华期间将会见中国外交部长杨洁篪。中国外交部还表示，中方也在考虑近期邀请叙利亚有关反对派组织访华。

“为推动叙利亚问题的政治解决，中方一直在积极、平衡做叙利亚政府和反对派工作。”秦刚在声明中称。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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