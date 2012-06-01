中国回避对叙利亚采取更严厉行动

路透突尼斯5月31日电（记者 Tarek Amara）---中国外交部长杨洁篪周四称，中国对联合国-阿盟联合特使安南的和平计划有信心，回避了胡拉屠杀事件後对叙利亚采取更加严厉行动的呼吁。

中国和俄罗斯数月来始终不同意联合国对叙利亚总统阿萨德采取更严厉措施，但是上周的胡拉镇事件引发国际社会强烈谴责，并激起采取更加果断反应的呼吁。

阿拉伯高级官员试图通过中阿合作论坛说服中国改变态度，但显然没有取得成功。杨洁篪出席了这次论坛。

杨洁篪在论坛闭幕後的联合记者会上称，我们继续支持安南的努力，我们从一开始就知道和平计划不会一帆风顺。

杨洁篪表示，中国对胡拉镇事件深感震惊和痛心，要求对事件展开公正、彻底的调查并严惩凶手。

杨洁篪指出，胡拉镇事件表明在叙实现完全停火、停止暴力刻不容缓，安南的努力面临困难，但是没人能否认他在某些方面正在取得进展。

“我们非常尊重中国在寻找叙利亚问题解决方案上所作的努力。但是我们希望中方再次加大努力，终止暴力和死亡，对叙利亚政府施加更大的压力，迫使其遵守安南的和平计划。”科威特副首相兼外交大臣萨巴赫（Sheikh Sabah Khaled al-Sabah）说道。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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