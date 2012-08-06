西方指责中国涉叙立场 中方还击

路透北京8月4日电---中国周六对中方在叙利亚问题上的原则立场遭到指责做出还击，重申中方认为外部干涉无助於解决叙利亚问题。联合国大会此前召开会议投票表决一项叙利亚问题决议。

联大上周五召开特别会议，投票通过了沙特起草的叙利亚问题决议。这份决议对叙利亚危机升级表示“严重关切”，并对安理会没有采取行动予以谴责。

投票表决时，有12个国家投了反对票，俄罗斯如外界预期属於其中之一，其他投反对票的是中国、伊朗、朝鲜、白俄罗斯及古巴等国。

西方外交人士称，投票结果凸显支持叙利亚总统阿萨德的俄罗斯及中国面临孤立境地。

中国外交部西亚北非司副司长王克俭在北京举行的媒体吹风会上表示，中方继续支持通过和平、政治途径解决叙利亚问题的努力。

王克俭指出，各方不应轻易关闭政治解决叙利亚问题的窗口，更不应启动军事干预。

他还称，中方曾多次表示尊重叙利亚人民要求变革和维护自身利益的合理诉求，叙利亚政府应当采取切实措施回应人民的诉求。中方也曾多次表示叙利亚的前途和命运，应该由叙利亚人民来决定。

他并表示，那些对中国在叙利亚问题上的立场说三道四的国家，他们为了实现自身在叙利亚问题上的地缘政治利益，不惜阻挠和破坏政治解决进程，同时又把政治解决进程受阻的责任推到其他国家身上。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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