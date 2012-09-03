中国官媒称“安全区”无法缓解叙人道主义危机

马来西亚警方指认一名朝鲜使馆官员为金正男遇刺案嫌犯
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚警方周三指认一名朝鲜使馆高级官员为金正男遇刺案的嫌犯之一，并称另一嫌犯与朝鲜航空公司有关联。
路透北京9月3日电---《人民日报》周一发表文章称，土耳其建议在叙利亚设立保护平民的“安全区”，这无助缓解该国恶化的人道主义危机。
土耳其担心叙利亚危机会像1991年海湾战争那样，导致大量难民涌入该国境内。1991年海湾战争後，约有50万伊拉克库尔德人（Kurds）逃到土耳其。
但《人民日报》文章指出，在叙利亚设立“安全区”将不会有作用。
“叙利亚邻国妥善安置难民的贡献值得肯定，其减轻自身压力的想法也有可理解之处，”文章写道。
“然而，在叙利亚设置‘安全区’并非良策。联合国难民事务高级专员安东尼奥·古特雷斯明确指出，历史教训清楚显示，所谓的‘安全区’真正为难民提供安全与保护的可能性微乎其微。”
文章指出，缓解叙利亚人道主义局势的努力，必须尊重叙利亚的主权和独立。
“必须防止把人道主义问题政治化，坚持人道救援非军事化。联系到一些国家在叙利亚问题上的一贯作法，对以‘人道主义’为名行干涉内政和军事干预之实，的确需要保持警惕，”文章称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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