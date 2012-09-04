中国称叙利亚局势趋恶化 仍反对武力干预

台湾自17日起家禽禁宰运七天 因禽流感疫情恐扩大
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
路透北京9月4日电---中国外交部周二表示，叙利亚局势趋於恶化，但依然反对外国武力干预。
中国外交部发言人洪磊在每日例行新闻发布会上对记者表示：“中方始终认为，政治对话是解决叙利亚危机的唯一正确途径。当前，叙利亚局势趋於恶化。但形势越是严峻，国际社会越是要坚定信心并保持团结。”
他并重申，中国反对使用化学武器，同时表示中国不赞成对叙实施武力干预。
“中方坚决反对任何国家发展、生产和使用化学武器。”
“中方不赞成对叙实施武力干预。”
美国国务卿希拉里将在周二晚些时候抵达中国。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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