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时事要闻 | 2012年 9月 4日 星期二 18:32 BJT

中国称叙利亚局势趋恶化 仍反对武力干预

路透北京9月4日电---中国外交部周二表示，叙利亚局势趋於恶化，但依然反对外国武力干预。

中国外交部发言人洪磊在每日例行新闻发布会上对记者表示：“中方始终认为，政治对话是解决叙利亚危机的唯一正确途径。当前，叙利亚局势趋於恶化。但形势越是严峻，国际社会越是要坚定信心并保持团结。”

他并重申，中国反对使用化学武器，同时表示中国不赞成对叙实施武力干预。

“中方坚决反对任何国家发展、生产和使用化学武器。”

“中方不赞成对叙实施武力干预。”

美国国务卿希拉里将在周二晚些时候抵达中国。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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