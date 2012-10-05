中国呼吁土叙等有关各方保持克制

路透上海10月4日电---中国外交部呼吁土耳其和叙利亚保持克制，此前来自叙利亚境内的一枚迫击炮弹导致五名土耳其平民丧生，土耳其随後对叙利亚境内的目标进行炮击。

“我们呼吁土耳其、叙利亚等有关各方保持克制，避免采取任何可能导致局势升级的行动，共同维护地区和平稳定，”中国外交部在网站上发表声明称。

北约称，支持其成员国土耳其，并敦促叙利亚停止“公然违反国际法”。

北约在布鲁塞尔召开紧急会议讨论该问题。周三晚些时候，土耳其要求联合国安理会采取“必要行动”阻止叙利亚的侵略。

中国一直希望显示出在叙利亚问题上不持立场，曾敦促叙利亚政府与反对派谈判以及采取措施满足政治变革的要求。中国还曾表示，叙利亚应该组建过渡政府。

叙利亚称，正在调查落在土耳其境内的迫击炮弹来源，并呼吁克制。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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