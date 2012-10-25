中国呼吁叙利亚各方遵守宰牲节停火

美国众议院民主党领袖呼吁司法部长塞申斯辞职
路透华盛顿3月1日 - 美国众议院民主党领袖佩洛希(Nancy Pelosi)周三呼吁司法部长塞申斯(Jeff Sessions)辞职。华盛顿邮报之前报导称，塞申斯未披露他在特朗普就任美国总统前与俄罗斯驻美大使的两次会面。
路透北京10月25日电---中国周四呼吁叙利亚有关各方遵守联合国-阿盟叙利亚危机联合特使卜拉希米提出的穆斯林宰牲节期间停火的计划。
宰牲节停火从周五开始，中国外交部发言人洪磊表示欢迎。
“我们对有关方面作出的积极回应感到高兴。希望叙利亚有关各方以最大诚意和具体行动支持、配合卜拉希米联合特别代表的斡旋努力，抓住机遇，切实履行停火承诺，并以此为契机，实现长效停火，为缓解叙利亚人民的苦难、尽快开启政治对话和政治过渡进程创造条件。”洪磊在例行记者会上说道。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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