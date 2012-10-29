叙利亚问题国际特使普拉希米将访华

路透北京10月29日电---中国外交部周一宣布，联合国-阿盟叙利亚问题联合特使普拉希米将於本周访问中国。

外交部发言人洪磊称，中国对普拉希米在叙利亚危机中的斡旋表示赞扬。普拉希米的访问将於周二开始，为期两天。洪磊未说明谁将与他会面。

“中方重视和支持普拉希米联合特别代表为政治解决叙利亚问题所作的斡旋努力，期待通过此访与普拉希米联合特别代表进行深入沟通，共同推动叙利亚问题的政治解决进程，”洪磊称。

针对叙利亚政府的暴力行为，联合国三次出台旨在予以谴责的决议草案，但均遭中国和俄罗斯的否决。

中国表示，在叙利亚问题上不采取具体立场，并敦促叙政府同反对派对话，采取措施满足民众的政治变革需求。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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