杨洁篪：国际社会应支持叙利亚问题外交斡旋努力

中国上周报告H7N9病例69例死亡八人 近三天疫情呈下降趋势--卫计委
路透北京2月16日 - 中国国家卫生计生委最新表示，上周（2017年2月6日-2月12日），全国报告H7N9病例69例，其中死亡八人；最近三天，全国疫情呈现下降趋势。专家预测，最近一段时间，中国内地仍将有H7N9散发病例报告。
路透北京10月31日电---新华社报导，周三中国外交部长杨洁篪在会见联合国-阿盟叙利亚问题联合特别代表卜拉希米时表示，随着情势的恶化，国际社会应加紧支持外交斡旋努力。
报导称，杨洁篪再次敦促叙利亚有关各方尽快停火，开启政治过渡进程。
据报导，杨洁篪在与卜拉希米在北京会谈时表示，“国际社会应以更强烈的紧迫感和责任感，全力配合、支持卜拉希米的斡旋工作。”
他还指出，“叙利亚有关各方应尽快指定并派遣各自的全权谈判代表，在卜拉希米及国际社会的协助下，协商制定有关政治过渡路线图。”
杨洁篪称，中国认为叙利亚局势日趋恶化，通过政治途径解决叙利亚问题是唯一现实出路。
几乎未被遵守的四天停火协议结束後，叙利亚政府战机周二对反对派目标进行了轰炸。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透北京2月16日 - 中国国家卫生计生委最新表示，上周（2017年2月6日-2月12日），全国报告H7N9病例69例，其中死亡八人；最近三天，全国疫情呈现下降趋势。专家预测，最近一段时间，中国内地仍将有H7N9散发病例报告。
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