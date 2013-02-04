中国称叙利亚常务副外长本周将访华

路透北京2月4日 - 叙利亚常务副外长米格达德本周将访问中国，与中国外长杨洁篪会晤。中国政府称这是推动政治解决叙利亚冲突的努力之一。

中国外交部发言人华春莹在每日例行新闻发布会上表示，米格达德将在2月4日-7日对中国进行访问。他还将与中国副外长翟隽进行会晤。