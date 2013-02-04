中国称叙利亚常务副外长本周将访华

韩国称美韩双方确认按计划部署萨德
路透首尔4月6日 - 韩国总统办公室周四表示，美国国家安全顾问麦克马斯特(H.R. McMaster)在与韩国官员通电话时，同意按计划部署萨德反导系统。
路透北京2月4日 - 叙利亚常务副外长米格达德本周将访问中国，与中国外长杨洁篪会晤。中国政府称这是推动政治解决叙利亚冲突的努力之一。
中国外交部发言人华春莹在每日例行新闻发布会上表示，米格达德将在2月4日-7日对中国进行访问。他还将与中国副外长翟隽进行会晤。
华春莹表示：“这次访问是中方为推动叙利亚问题政治解决所作努力的一部分。”
叙利亚外长穆阿利姆去年4月曾来华访问。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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路透约翰内斯堡4月5日 - 在两个主要盟友呼吁总统祖马辞职后，南非执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)“紧密团结”起来支持祖马。之前南非内阁改组，引发标准普尔将该国债信评等调降至垃圾级。
伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)引述急救单位发言人Mojtaba Khaledi谈话指出，担心村庄及小城镇伤亡数字可能偏高。他称，红新月会(Red Crescent)及其他急难救助单位已经前往当地。