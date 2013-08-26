中国称各方均应避免对叙利亚化武调查结果进行预断

总统撤换财长之后 南非共产党呼吁防堵财政部贪腐
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。
路透北京8月23日 - 中国政府周五表示，在查明事实真相前，各方均应避免预断联合国对叙利亚使用化学武器调查的调查结果。此前，叙利亚反对派指控政府军在袭击平民时使用了类似武器。
联合国要求叙利亚政府允许联合国化学武器专家立即进入大马士革郊区调查化武传闻。
中国外交部官网发布的声明称：“我们认为在查明事实真相前，各方均应避免预断调查结果。”
“无论叙利亚任何一方使用化武，中方均坚决反对。中方支持联合国秘书处依据联合国有关决议对使用化武问题的指称展开独立、客观、公正、专业的调查。”
“当前事态再次表明推动政治解决叙利亚问题的重要性和紧迫性。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。
路透华盛顿/北京3月30日 - 美国总统特朗普周四发表推文称，美国不能再容忍大规模贸易逆差和就业岗位流失的状况，给下周中美两国元首的首次会晤定下紧张基调。
路透华盛顿3月30日 - 美国政府的一份谈判目标草案显示，在重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)时，特朗普政府将追求税收平等，并将要求在加拿大和墨西哥产品涌入美国、并对美国行业构成“严重伤害威胁”时，可以重新开征关税。