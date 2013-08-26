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时事要闻 | 2013年 8月 26日 星期一 08:30 BJT

中国称各方均应避免对叙利亚化武调查结果进行预断

路透北京8月23日 - 中国政府周五表示，在查明事实真相前，各方均应避免预断联合国对叙利亚使用化学武器调查的调查结果。此前，叙利亚反对派指控政府军在袭击平民时使用了类似武器。

联合国要求叙利亚政府允许联合国化学武器专家立即进入大马士革郊区调查化武传闻。

中国外交部官网发布的声明称：“我们认为在查明事实真相前，各方均应避免预断调查结果。”

“无论叙利亚任何一方使用化武，中方均坚决反对。中方支持联合国秘书处依据联合国有关决议对使用化武问题的指称展开独立、客观、公正、专业的调查。”

“当前事态再次表明推动政治解决叙利亚问题的重要性和紧迫性。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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