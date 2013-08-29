中国呼吁各方对叙利亚局势保持克制与冷静（更新版）

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透北京8月29日 - 中国外交部长王毅周四表示，中方高度关注叙利亚局势的最新发展，政治解决始终是叙利亚问题的唯一现实出路，呼吁各方对叙利亚局势保持克制与冷静。
此前路透周二独家获悉，西方大国告知叙利亚反对派，叙总统阿萨德的武装力量料或在数日内遭受打击，以阻止该政权进一步使用化学武器为目的的行动。
中国外交部网站刊登王毅的讲话称，中方坚决反对任何人在叙利亚使用化学武器，支持联合国调查小组开展独立、客观、公正、专业的调查。当前应避免对调查工作造成干扰，也应避免预断调查结果。
王毅强调，政治解决始终是叙利亚问题的唯一现实出路。外部军事干预有悖于《联合国宪章》宗旨以及国际关系基本准则，并加剧中东局势动荡。中方呼吁各方保持克制与冷静，坚持政治解决的正确轨道。
叙利亚紧张局势的升温已经扰动了全球汇市，股市和商品市场。稍早美国公共电视网(PBS)称美国总统奥巴马称尚未决定对叙利亚实施军事打击。（完）
(发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)