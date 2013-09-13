版本:
中国
时事要闻 | 2013年 9月 13日 星期五 16:45 BJT

中国欢迎叙利亚申请加入反化武公约

路透北京9月13日 - 中国外交部周五对叙利亚申请加入全球反对化学武器公约的决定表示欢迎。

联合国表示，接到了叙利亚申请加入该公约的文件。

叙利亚是没有签署1997年禁止使用化学武器公约的7个国家之一。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐