中国称将认真研究联合国关于叙利亚境内化武袭击的报告

中国贸易商接到官方指令 要求退回朝鲜煤炭--消息
路透新加坡4月10日 - 据中国丹东诚泰贸易有限公司一位贸易消息人士称，中国海关部门已发布官方指令，要求贸易公司退回他们从朝鲜运来的煤炭船货。丹东诚泰为最大的朝鲜煤炭买家。
路透北京9月17日 - 中国周二表示，将认真研究联合国调查人员证实8月21日叙利亚发生过沙林毒气袭击的报告。
这份报告未提及化武袭击的发起者，但美国、英国和法国特使表示，报告中的技术细节说明叙利亚政府是毒气袭击的元凶。
中国外交部发言人洪磊在每日例行的新闻发布会上表示：“中方重视有关的报告内容，并且将做深入的研究。”
“同时我们也一贯主张，有关的调查应该由联合国调查小组在公正、客观、专业这样一个基础上进行。”
洪磊不愿透露中国是否同意美、英、法的观点。
洪磊再次重申中国支持在联合国框架下解决叙利亚问题，希望通过政治途径解决。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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路透新加坡4月10日 - 据中国丹东诚泰贸易有限公司一位贸易消息人士称，中国海关部门已发布官方指令，要求贸易公司退回他们从朝鲜运来的煤炭船货。丹东诚泰为最大的朝鲜煤炭买家。
美军上周向叙利亚一空军基地发射导弹，以报复美国及其盟友所谓叙利亚军队对平民进行的毒气攻击。叙利亚政府否认曾进行这样的毒气化武攻击。
路透4月10日 - 美国地质调查局(USGS)公布，周一菲律宾东南外海发生规模6.1级地震。 目前没有伤亡报告。 该地震发生在棉兰老岛南岛General Santos的东南以东236公里处。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)