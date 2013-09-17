中国称将认真研究联合国关于叙利亚境内化武袭击的报告

路透北京9月17日 - 中国周二表示，将认真研究联合国调查人员证实8月21日叙利亚发生过沙林毒气袭击的报告。

这份报告未提及化武袭击的发起者，但美国、英国和法国特使表示，报告中的技术细节说明叙利亚政府是毒气袭击的元凶。

中国外交部发言人洪磊在每日例行的新闻发布会上表示：“中方重视有关的报告内容，并且将做深入的研究。”

“同时我们也一贯主张，有关的调查应该由联合国调查小组在公正、客观、专业这样一个基础上进行。”

洪磊不愿透露中国是否同意美、英、法的观点。

洪磊再次重申中国支持在联合国框架下解决叙利亚问题，希望通过政治途径解决。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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