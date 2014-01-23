中国称叙利亚问题会议应涵盖冲突双方关注的所有问题

韩国称正和美国磋商与美军航母打击群举行联合军演
路透首尔4月24日 - 韩国周一称，正就同美军卡尔文森号航母打击群举行联合军演与美国进行磋商；在外界担心朝鲜可能再次进行核试验之际，美国卡尔文森号航母打击群正驶向朝鲜半岛附近水域。
路透瑞士蒙特勒1月22日 -中国外交部长王毅周三称，叙利亚问题会议应当涵盖冲突双方关注的所有问题，包括叙利亚总统阿萨德的去留问题。
被问及阿萨德去留问题时王毅对记者说：“冲突双方关注的所有问题都应当被摆到台面上来谈，包括你们刚刚提到的问题。”
王毅称，叙利亚冲突双方应本着先易后难的原则展开谈判。
王毅还称，只要谈判没有中断、继续下去，随着叙利亚冲突双方之间对话的深入和信任的增强，所有问题都应当、也可以解决。
叙利亚政府与反对派双方代表周三进行了首次会面。叙利亚外长穆阿利姆（Walid al-Moualem）坚称，阿萨德的前途不容置疑。
“在这个世界上，除了叙利亚人民……谁也没有权利撤销一位总统或一个政府的合法地位，”穆阿利姆说。
王毅表示，在和谈开始，国际社会应推进叙冲突双方先就谈判原则和框架达成一致。
被问及联合国安理会达成提供人道主义援助决议的可能性时，王毅称，中国对240万叙利亚难民的苦难深表同情，但将人道主义援助问题政治化是不正确的做法。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月24日 - 韩国周一称，正就同美军卡尔文森号航母打击群举行联合军演与美国进行磋商；在外界担心朝鲜可能再次进行核试验之际，美国卡尔文森号航母打击群正驶向朝鲜半岛附近水域。
路透首尔/华盛顿4月23日 - 朝鲜周日称，准备击沉一艘美国航母，以展示军事实力。在美国总统特朗普准备致电中日领导人之际，美朝关系再现紧张迹象。
路透巴黎4月24日 - 根据法国内政部周一提供的数字，法国大选第一轮投票的官方计票迄今计算选票为4,600万张，结果显示中间派候选人马克龙和极右翼领导人勒庞处于领先。