中国称叙利亚问题会议应涵盖冲突双方关注的所有问题

路透瑞士蒙特勒1月22日 -中国外交部长王毅周三称，叙利亚问题会议应当涵盖冲突双方关注的所有问题，包括叙利亚总统阿萨德的去留问题。

被问及阿萨德去留问题时王毅对记者说：“冲突双方关注的所有问题都应当被摆到台面上来谈，包括你们刚刚提到的问题。”

王毅称，叙利亚冲突双方应本着先易后难的原则展开谈判。

王毅还称，只要谈判没有中断、继续下去，随着叙利亚冲突双方之间对话的深入和信任的增强，所有问题都应当、也可以解决。

叙利亚政府与反对派双方代表周三进行了首次会面。叙利亚外长穆阿利姆（Walid al-Moualem）坚称，阿萨德的前途不容置疑。

“在这个世界上，除了叙利亚人民……谁也没有权利撤销一位总统或一个政府的合法地位，”穆阿利姆说。

王毅表示，在和谈开始，国际社会应推进叙冲突双方先就谈判原则和框架达成一致。

被问及联合国安理会达成提供人道主义援助决议的可能性时，王毅称，中国对240万叙利亚难民的苦难深表同情，但将人道主义援助问题政治化是不正确的做法。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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