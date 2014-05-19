中国北方工业公司称从未向叙利亚出口氯气及氯气瓶产品

路透北京5月16日 -中国北方工业公司周五称，从未向叙利亚出口过氯气及氯气瓶产品。此前有报道称，叙利亚一次疑似毒气攻击事件中使用的氯气罐上刻有该公司英文简称“NORINCO”字样。

北方工业公司称，相关氯气瓶体上所印LOGO并非中国北方工业公司LOGO，其字体、图样和使用方式等与该公司标准推广使用方式明显不符。该公司并表示，对于擅自发布不实报道、损害该公司形象和名誉权的单位或个人，将保留进一步追究其法律责任的权利。