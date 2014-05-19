中国北方工业公司称从未向叙利亚出口氯气及氯气瓶产品

美国国会通过权宜支出法案 以避免政府关门
路透华盛顿4月28日 - 美国由共和党占主导的国会周五避免了政府关门，再给议员一周时间制定出一直到9月30日的联邦支出方案。但像国防支出等棘手的问题仍然无解。
路透北京5月16日 -中国北方工业公司周五称，从未向叙利亚出口过氯气及氯气瓶产品。此前有报道称，叙利亚一次疑似毒气攻击事件中使用的氯气罐上刻有该公司英文简称“NORINCO”字样。
北方工业公司称，相关氯气瓶体上所印LOGO并非中国北方工业公司LOGO，其字体、图样和使用方式等与该公司标准推广使用方式明显不符。该公司并表示，对于擅自发布不实报道、损害该公司形象和名誉权的单位或个人，将保留进一步追究其法律责任的权利。
北方工业公司公开声明中说：“中国北方工业公司高度重视叙利亚氯气罐事件及其影响，全面审查了公司合同记录、历史档案。根据调查结果，中国北方工业公司郑重声明：我公司从未向叙利亚出口过氯气及氯气瓶产品。”
中国外交部曾表态称，相信北方工业公司未违反国际公约。（完）
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