习近平再次呼吁政治解决叙利亚危机

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透北京6月5日 - 中国国家主席习近平周四再次呼吁通过政治途径解决叙利亚危机，支持包容性的政治过渡，并承诺增加对叙利亚难民的援助。
中国还表示，叙利亚应成立一个过渡政府。
习近平在北京出席中国阿拉伯国家合作论坛时表示，“中国尊重叙利亚人民合理诉求，支持尽快落实日内瓦公报，开启包容性政治过渡，实现叙利亚问题政治解决。”
习近平表示，中国高度关注叙利亚人道主义状况，为缓解人道灾难，将向在约旦、黎巴嫩等国的叙利亚难民提供新一批人道主义援助。
叙利亚总统阿萨德在周四的选举中赢得压倒性胜利，反对派称此次选举是一场骗局。
美国和欧盟也谴责了此次选举。
习近平没有提到这次大选，中国外交部发言人洪磊在每日例行的新闻发布会上表示，不管叙利亚国内形势如何发展，政治解决始终是叙利亚问题的唯一现实出路。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透巴黎4月21日 - Elabe周五公布的民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。