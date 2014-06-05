习近平再次呼吁政治解决叙利亚危机

路透北京6月5日 - 中国国家主席习近平周四再次呼吁通过政治途径解决叙利亚危机，支持包容性的政治过渡，并承诺增加对叙利亚难民的援助。

中国还表示，叙利亚应成立一个过渡政府。

习近平在北京出席中国阿拉伯国家合作论坛时表示，“中国尊重叙利亚人民合理诉求，支持尽快落实日内瓦公报，开启包容性政治过渡，实现叙利亚问题政治解决。”

习近平表示，中国高度关注叙利亚人道主义状况，为缓解人道灾难，将向在约旦、黎巴嫩等国的叙利亚难民提供新一批人道主义援助。

叙利亚总统阿萨德在周四的选举中赢得压倒性胜利，反对派称此次选举是一场骗局。

美国和欧盟也谴责了此次选举。

习近平没有提到这次大选，中国外交部发言人洪磊在每日例行的新闻发布会上表示，不管叙利亚国内形势如何发展，政治解决始终是叙利亚问题的唯一现实出路。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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