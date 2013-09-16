中国欢迎俄美就叙化武问题达成协议

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京9月15日 - 中国外交部长王毅周日表示，中方欢迎俄美日前就叙利亚化学武器问题达成框架性协议，并称这开辟了和平手段解决叙利亚化武问题的前景。

在日内瓦经过三天磋商后，美国国务卿克里和俄罗斯外长拉夫罗夫周六要求叙利亚总统阿萨德一周内报告该国化学武器情况，并且允许国际检查人员在明年年中前销毁该国的全部化学武器。

“这使一触即发的叙利亚局势得以缓解，也开辟了和平手段解决叙利亚化武问题的前景，”王毅在北京同法国外长法比尤斯举行会谈时说道。

“中方希望包括销毁化武在内的叙利亚问题的解决应尽快纳入联合国框架内加以推进，安理会应为此发挥应有的重要作用。”

王毅强调：“军事手段解决不了问题。”

法国表示，俄美框架协议是重要积极进展，并指出周一在巴黎的会谈将重点磋商执行协议事宜。(完)